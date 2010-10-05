Два баннера для рекламы софта

Нужны два флэш баннера 468x60 и 240x120

FLASH - до 50 кБ; в формате getURL(_root.link1, "_blank"); указать какая версия flash является минимальной для работы баннера; не забыть про заглушки. Заглушки - до 35 кб.

У flash код должен быть оптимизированным, чтобы исключить большую загрузку процессоров пользователей (не более 4-5% в Firefox).

Дальше - самое интересное, творческий момент :) Надо самому разработать сценарий кликабельного баннера для рекламы софта - каталогизатора фильмов All My Movies. Подробнее о программе тут: http://www.bolidesoft.com/rus/allmymovies.html

Жду сценарии, наброски, цены.