Два баннера для рекламы софта

$100
БаннерыЗакрыт10 заявок251 просмотр
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Нужны два флэш баннера 468x60 и 240x120

FLASH - до 50 кБ; в формате getURL(_root.link1, "_blank"); указать какая версия flash является минимальной для работы баннера; не забыть про заглушки. Заглушки - до 35 кб.

У flash код должен быть оптимизированным, чтобы исключить большую загрузку процессоров пользователей (не более 4-5% в Firefox).

Дальше - самое интересное, творческий момент :) Надо самому разработать сценарий кликабельного баннера для рекламы софта - каталогизатора фильмов All My Movies. Подробнее о программе тут: http://www.bolidesoft.com/rus/allmymovies.html

Жду сценарии, наброски, цены.

13 лет назад
maxic9
Максим 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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