Флеш-баннер 240*400

Требуется создать интерактивную 3D флэш композицию для размещения на сайте мебельной дизайн студии «Пазл интерьер». Цель: Визуально отобразить пользователю категории товаров в виде каких-либо элементов (например геометрических фигур, квадратов), при нажатии на которые пользователь будет перемещен на ...
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Требуется качественный анимированный флэш-баннер для сайта кинотематики. Размер 240*400. Пожалуйста, пишите заявки с указанием суммы. Оплата Яндекс-Деньги.
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