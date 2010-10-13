Флеш-баннер 240*400

БаннерыЗавершен13 заявок200 просмотров
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Требуется качественный анимированный флэш-баннер для сайта кинотематики. Размер 240*400. Пожалуйста, пишите заявки с указанием суммы. Оплата Яндекс-Деньги.

13 лет назад
fernand
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Мария быстро решила поставленную задачу и учла все особенности в процессе работы.
Только положительные впечатления от сотрудничества, порядочный заказчик, оплата поступила без задержки. Рекомендую.
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