Баннер для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок302 просмотра

Нужно сделать баннер для сайта.

Размер 737x260

Макет прилагается.

Должно быть:

-подходящий фон (в макете его нет),

-слева картинка с летним отдыхом под садовым зонтом (может быть другая, но предельно живописная),

-важно: вместо случайного зонта на картинке должен быть зонт, прилагаемый в дополнительном файле,

-текст как в макете,

-справа обязательно лицо красивой девушки с длинными волосами, глядящей на вопрос в задумчивости.

Задача баннера - побудить человека кликнуть и перейти на страницу, ответить на вопрос.

10 лет назад
Olga_Rud
Ольга 
41 год
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$9
1 день
Все в срок, быстро и качественно. Замечания принимаются адекватно, общаться приятно. Хороший исполнитель, рекомендую!
Спасибо, Оля! Приятный в общении и честный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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