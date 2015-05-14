Нужно сделать баннер для сайта.

Размер 737x260

Макет прилагается.

Должно быть:

-подходящий фон (в макете его нет),

-слева картинка с летним отдыхом под садовым зонтом (может быть другая, но предельно живописная),

-важно: вместо случайного зонта на картинке должен быть зонт, прилагаемый в дополнительном файле,

-текст как в макете,

-справа обязательно лицо красивой девушки с длинными волосами, глядящей на вопрос в задумчивости.

Задача баннера - побудить человека кликнуть и перейти на страницу, ответить на вопрос.