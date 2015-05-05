Для сайта нужны рекламные баннеры (26 шт для начала). Сверхестественных требований нет. Разумные баннеры в стиле сайта. Все остальное обсуждается при согласии на сотрудничество. Срок выполнения до 5 дней.
Баннер для серивса по продвижению в социальной сети
Всем привет!
Для вебмастеров собственной партнёрской программы сервиса продвижения в инстаграме необходимо разработать комплект баннеров.
Размер:
- 600x600
1. Логотип
2. Человек
- Лицо/человек наполовину или человек в полный рост
- Желательно женщина
- Лицо/человек должен указывать на элемент целевого действия (кнопка)
3. Варианты текстовок
- раскрутка в инстаграме
- лайками, комментариями и подписками
- увеличь охват в инстаграме
- лайкай, комментируй и подписывайся
- продвижение в инстаграме
- лайками, комментариями и подписками
- раскрути аккаунт в инстаграме
- автолайкинг, автокомментинг, массфоловинг
4. Целевой элемент (кнопка)
Варианты текстовок:
- начать продвижение
- раскрутить аккаунт
- попробовать
- подробности
- посмотреть
https://www.evernote.com/shard/s191/sh/2acb5c08-de74-4de9-9517-d47b9a0e9648/705084a1f4efb7f2
Победитель обязается разработать баннер - победитель в следующих размерах:
728x90, 600x600, 600x121, 600x90, 468x60, 400x240, 300x200, 250x250, 240x400, 200x300, 160x600, 120x600, 90x600, 60x468
Заявки фрилансеров
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