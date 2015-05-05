Баннер для серивса по продвижению в социальной сети

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок1682 просмотра
#1$100

Всем привет!

Для вебмастеров собственной партнёрской программы сервиса продвижения в инстаграме необходимо разработать комплект баннеров.

Размер:

- 600x600

1. Логотип

2. Человек

- Лицо/человек наполовину или человек в полный рост

- Желательно женщина

- Лицо/человек должен указывать на элемент целевого действия (кнопка)

3. Варианты текстовок

- раскрутка в инстаграме

- лайками, комментариями и подписками

- увеличь охват в инстаграме

- лайкай, комментируй и подписывайся

- продвижение в инстаграме

- лайками, комментариями и подписками

- раскрути аккаунт в инстаграме

- автолайкинг, автокомментинг, массфоловинг

4. Целевой элемент (кнопка)

Варианты текстовок:

- начать продвижение

- раскрутить аккаунт

- попробовать

- подробности

- посмотреть

https://www.evernote.com/shard/s191/sh/2acb5c08-de74-4de9-9517-d47b9a0e9648/705084a1f4efb7f2

Победитель обязается разработать баннер - победитель в следующих размерах:

728x90, 600x600, 600x121, 600x90, 468x60, 400x240, 300x200, 250x250, 240x400, 200x300, 160x600, 120x600, 90x600, 60x468

10 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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