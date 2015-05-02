Требуется рекламный каталог продукции. 10 страниц. Информацию можно брать с сайта: www.unitechnology.ru Оплата — по готовности и приемки работ. Просьба предлагать конкретную стоимость! БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!!! ...
Создать флеш баннер
Разработать и сделать ресайз баннера под форматы для рекламы в Google Adwords.
Сценарий готов. Отправляем после утверждения участнику.
Баннер должен быть аннимированный. Сайт: http://city.com.ua/
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru
Размеры:
1. 250 x 250
2. 200 x 200
3. 468 x 60
4. 728 x 90
5. 336 x 280
6. 300 x 250
7. 120 x 600
8. 160 x 600
Заявки фрилансеров
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