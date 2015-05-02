Создать флеш баннер

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Закрыт14 заявок165 просмотров

Разработать и сделать ресайз баннера под форматы для рекламы в Google Adwords.

Сценарий готов. Отправляем после утверждения участнику.

Баннер должен быть аннимированный. Сайт: http://city.com.ua/

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru

Размеры:

1. 250 x 250

2. 200 x 200

3. 468 x 60

4. 728 x 90

5. 336 x 280

6. 300 x 250

7. 120 x 600

8. 160 x 600

Google Ads
10 лет назад
Alessioti
Тихонов 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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