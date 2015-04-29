Пакет баннеров для Google AdWords (gif)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок417 просмотров

Добрый день.

Нужен пакет баннеров (gif) для запуска рекламы в Google AdWards.

Баннеры должны быть:

- в фирменном стиле (есть psd фирменного стиля).

- универсальными. Мы должны легко подставлять различные фото товаров в баннер. Желательно на белом фоне.

- с логотипом, кнопкой (призыв к действию), плашка со скидкой и полем для краткого описания.

- согласно техническим требованиям https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru

Прошу озвучить цену за дизайн баннера, за каждый ресайз. Указать сроки выполнения и дать ссылку на портфолио.

Рассматриваем кандидатов с Украины.

Спасибо.

Google Ads
10 лет назад
RodionDola
Родион 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$65
3 дня
Адекватный и пунктуальный. Все кажется хорошо, но предложенные варианты не были утверждены.
Грустно но факт остается фактом. Первоначальній вариант баннера не устроил - я предоставил еще несколько вариантов. Из них 1 вариант начали допиливать под вкусовые рецепторы заказчика. Потом длительные утверждения порой затягивающиеся на пару недель и в итоге еще через пару недель тишины от заказчика и я написал сам, в ответ получил извиненния за затянутое время ну и немотивированное "не понравилось" руководству. Ну не понравилось так непонравилось, что ж тут поделаешь. Предоплату не брал. Если кто-то и захочет сотрудничать с Родионом - советую брать предоплату. Сам по себе человек вроде как не хамит, общается культурно и по существу. Может и действительно не сошлись по вкусовым принципам.

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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