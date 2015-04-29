Пакет баннеров для Google AdWords (gif)

Грустно но факт остается фактом. Первоначальній вариант баннера не устроил - я предоставил еще несколько вариантов. Из них 1 вариант начали допиливать под вкусовые рецепторы заказчика. Потом длительные утверждения порой затягивающиеся на пару недель и в итоге еще через пару недель тишины от заказчика и я написал сам, в ответ получил извиненния за затянутое время ну и немотивированное "не понравилось" руководству. Ну не понравилось так непонравилось, что ж тут поделаешь. Предоплату не брал. Если кто-то и захочет сотрудничать с Родионом - советую брать предоплату. Сам по себе человек вроде как не хамит, общается культурно и по существу. Может и действительно не сошлись по вкусовым принципам.