Нужен флеш-баннер (200 на 600)

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Завершен6 заявок171 просмотр

Здравствуйте. Необходим флеш-баннер, всё расписано в прикрепленных документах. Жду от вас стоимость работ и сроки реализации и можно приступать.

10 лет назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству, всё в срок, всё качественно, приятное сотрудничество.
Хорошо поработали с Михаилом. Остался доволен.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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