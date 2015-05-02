Добрый день,

Мы ищем веб дизайнера для создания баннера. Финальный продукт для 1 клиента: 6-8 баннеров с анимацией в формате Flash.

Если вам интересно, пишите ваши предложения с информацией о себе, примерами работ и вышей ценой за 1 набор баннеров для клиента (как изменится цена если баннер будет статичный или с простыми элементами анимации).

Спасибо,

Никита