Требуется рекламный каталог продукции. 10 страниц. Информацию можно брать с сайта: www.unitechnology.ru Оплата — по готовности и приемки работ. Просьба предлагать конкретную стоимость! БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!!! ...
Нарисовать стикеры к товарам на сайте
ТЗ во вложении.
Пожалуйста пишите цену и сроки.
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