Нарисовать стикеры к товарам на сайте

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Завершен13 заявок223 просмотра

ТЗ во вложении.

Пожалуйста пишите цену и сроки.

10 лет назад
anton18
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$6
1 день
С первого раза Александр нарисовал то, что требовалось. Очень оперативно, рекомендую!
Приятно еще раз поработать с ответственным и порядочным человеком! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад

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