Баннер на сайт с поздравлением.

# 1 — $ 50

Баннер на сайт https://delta.trade/ с поздравлением.

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Текст поздравления: "9 мая – это праздничный день для каждого из нас.

Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа

эту священную дату.

Мы – потомки победителей – всегда будем бесконечно благодарны всем,

кто прошел через тяготы военных лет, отстоял свободу, дал нам возможность жить на этой земле.

От всей души поздравляю вас с великим праздником Победы!"

Прикрепляется фотография к письменному поздравлению. Поздравление от имени лидера ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ПАРТИИ РФ — Гирича Владимира Ивановича.

Пожелания к баннеру:

-Символику партии на фотографии Ограничить

-тонкий шрифт

-использование символов Дня Победы.

-визуальная совместимость с дизайном сайта