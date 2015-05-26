Требуется рекламный каталог продукции. 10 страниц. Информацию можно брать с сайта: www.unitechnology.ru Оплата — по готовности и приемки работ. Просьба предлагать конкретную стоимость! БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!!! ...
Баннер на сайт с поздравлением.
Баннер на сайт https://delta.trade/ с поздравлением.
Необходимый Размер: 847 446
Текст поздравления: "9 мая – это праздничный день для каждого из нас.
Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа
эту священную дату.
Мы – потомки победителей – всегда будем бесконечно благодарны всем,
кто прошел через тяготы военных лет, отстоял свободу, дал нам возможность жить на этой земле.
От всей души поздравляю вас с великим праздником Победы!"
Прикрепляется фотография к письменному поздравлению. Поздравление от имени лидера ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ПАРТИИ РФ — Гирича Владимира Ивановича.
Пожелания к баннеру:
-Символику партии на фотографии Ограничить
-тонкий шрифт
-использование символов Дня Победы.
-визуальная совместимость с дизайном сайта
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Для сайта http://netkilo.ru нужно сменить шапку. Фон сделать с неприметными элементами, как сейчас. Женщин сменить на других, на 1 или 2, в зависимости от того, какой вариант будет ...Закрыт10 лет назад
ТЗ во вложении. Пожалуйста пишите цену и сроки.Завершен10 лет назад
Добрый день. Нужен пакет баннеров (gif) для запуска рекламы в Google AdWards. Баннеры должны быть: - в фирменном стиле (есть psd фирменного стиля). - универсальными. Мы должны легко ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходим флеш-баннер, всё расписано в прикрепленных документах. Жду от вас стоимость работ и сроки реализации и можно приступать.Завершен10 лет назад
- $6
Суть баннера очевидна. + мотивация купить товар. Размер как в примере. Оплата 300 рублей только на яндекс деньги.Завершен10 лет назад
- $10
Требуется помощь дизайнера для отрисовки некоторых простых изображений. Нужно сделать логотип (просто текст-адрес сайта в котором одна буква будет другого цвета, 2-3 баннера в слайдер и на 9 картинках сделать надпись - категория товаров)Баннеры34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Придумать и нарисовать логотип и баннеры для соц сети с уклоном на игровую тематику. Лого должен быть понятен на всех языках. Быть прост и оригинален. Как все гениальное просто. Также требуется нарисовать Логотип ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима панель менеджеров, некая группа баннеров. Каждый баннер прямоугольной формы и в целом группа баннеров также образует собой разноцветную сетку баннеров из прямоугольной формы. Каждый баннер - плашка для контактной информации менеджера. Которая содержит ...Завершен10 лет назад