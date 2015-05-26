Баннер на сайт с поздравлением.

$50
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Завершен13 заявок2359 просмотров
#1$50

Баннер на сайт https://delta.trade/ с поздравлением.

Необходимый Размер: 847 446

Текст поздравления: "9 мая – это праздничный день для каждого из нас.

Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа

эту священную дату.

Мы – потомки победителей – всегда будем бесконечно благодарны всем,

кто прошел через тяготы военных лет, отстоял свободу, дал нам возможность жить на этой земле.

От всей души поздравляю вас с великим праздником Победы!"

Прикрепляется фотография к письменному поздравлению. Поздравление от имени лидера ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ПАРТИИ РФ — Гирича Владимира Ивановича.

Пожелания к баннеру:

-Символику партии на фотографии Ограничить

-тонкий шрифт

-использование символов Дня Победы.

-визуальная совместимость с дизайном сайта

10 лет назад
evgeny91
Евгений 
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Djizzio
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
Отличный и ответственный дизайнер. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Когда встречаются два профессионала, из этого всегда получается хорошая работа ;) Респект Евгению, слава России, сила в ПРАВДЕ!

Заявки фрилансеров

Djizzio
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1

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