Шапка для сайта

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Закрыт15 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Для сайта http://netkilo.ru нужно сменить шапку.

Фон сделать с неприметными элементами, как сейчас. Женщин сменить на других, на 1 или 2, в зависимости от того, какой вариант будет лучше выглядеть.

Размеры: 1300x120.

Формат: png с прозрачным фоном.

Спасибо за внимание!

10 лет назад
veurtviwovnr
Алексей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$9
1 день

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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