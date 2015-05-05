Обработать фото в ФШ

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Завершен11 заявок220 просмотров

Добрый день.

Надо убрать тряпку с торпеды, водителя, номер и антикор ( серые полоски снизу)

Файл в приложении.

Цену и сроки указывайте пожалуйста сразу

10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$3
1 день
Работа выбыла выполнена за 3 минуты. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, утверждение и оплата моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
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