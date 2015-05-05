Требуется рекламный каталог продукции. 10 страниц. Информацию можно брать с сайта: www.unitechnology.ru Оплата — по готовности и приемки работ. Просьба предлагать конкретную стоимость! БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!!! ...
Обработать фото в ФШ
Добрый день.
Надо убрать тряпку с торпеды, водителя, номер и антикор ( серые полоски снизу)
Файл в приложении.
Цену и сроки указывайте пожалуйста сразу
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