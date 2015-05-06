Нужно создать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок185 просмотров

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Нужно создать 3 логотипа для чайной кампании.

Готов заплатить за каждый логотип по 1 000 рублей.

Скидывайте ТЗ.

Работать буду скорее всего с 3-мя разными людьми (мне нужны 3-и видения лого). Сделаю под каждого отдельный проект, чтобы отзыв оставить.

Бюджет небольшой, но я рассчитываю найти исполнителя.

3 логотипа нужны для моей дипломной работы.

Спасибо!

Присылайте свои ТЗ.

10 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Замечательный исполнитель) На следующий день прислала несколько вариантов лого, из которых я выбрал. Без лишних слов все сделала очень умело! Будем работать еще. Рекомендую!
Понравилось работать с Евгением! Четко поставленная задача, быстрое утверждение, мгновенная оплата)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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