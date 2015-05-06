banner-novostar2.jpg - старая версия баннера, надо его улучшить Пожелания: Буква N возможно как Logo_Short_N.jpg , S тоже что то похожее 5158_e88df09c5ff3aaafe1e4f76a0daee289.jpg - это как выглядят аппараты novostar, реклама которых должна быть в ...
Баннер к 9 мая
Необходимо отрисовать баннер к празднованию великой победы.
Задача срочная, нужно к обеду уже разместить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для сайта АН (an-avtoritet/точка/ru/) нужно сделать 2 баннера. 1 для слайдера на главной (статичный) 2 баннер в правой колонке в замен старого (ипотека СБЕРБАНКА) анимированный. Подробности в личке. Бюджет 750 рубБаннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Из CDR исходника (вероятно в слоях) требуется сделать компактный баннер 200х100 Цена 1000 рублей по факту принятия баннера заказчиком. Требуется специалист с опытом. Сроки немного жмут но 1-2 дня есть. Баннер простой, ...Завершен10 лет назад
- $20
Добрый день, уважаемые дизайнеры! Нужно создать 3 логотипа для чайной кампании. Готов заплатить за каждый логотип по 1 000 рублей. Скидывайте ТЗ. Работать буду ...Завершен10 лет назад
Разработать и сделать ресайз баннера под форматы для рекламы в Google Adwords. Сценарий готов. Отправляем после утверждения участнику. Баннер должен быть аннимированный. Сайт: http://city.com.ua/ https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru Размеры: 1. 250 ...Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходымы баннеры для AdWords полный комплект с ресайзами доки, рекомендации https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=ru ожидается 3 - 5 слайдов в одном баннере передпочитаемые форматы HTML5 или ...Баннеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Надо убрать тряпку с торпеды, водителя, номер и антикор ( серые полоски снизу) Файл в приложении. Цену и сроки указывайте пожалуйста сразуЗавершен10 лет назад
Добрый день, Мы ищем веб дизайнера для создания баннера. Финальный продукт для 1 клиента: 6-8 баннеров с анимацией в формате Flash. Если вам интересно, пишите ваши предложения с ...Баннеры21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Баннер на сайт https://delta.trade/ с поздравлением. Необходимый Размер: 847 446 Текст поздравления: "9 мая – это праздничный день для каждого из нас. Время многое меняет в нашей жизни, но оно не ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Для сайта http://netkilo.ru нужно сменить шапку. Фон сделать с неприметными элементами, как сейчас. Женщин сменить на других, на 1 или 2, в зависимости от того, какой вариант будет ...Закрыт10 лет назад