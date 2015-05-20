Интернет-магазин, баннеры

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен31 заявка422 просмотра

Для сайта нужны рекламные баннеры (26 шт для начала). Сверхестественных требований нет. Разумные баннеры в стиле сайта. Все остальное обсуждается при согласии на сотрудничество. Срок выполнения до 5 дней.

10 лет назад
megasila
Елена 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

biruzza
Таня 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$32
3 дня
Татьяна отличный специалист! Баннеры получились цельными и все элементы смотрятся гармонично, все в срок. Были учтены все наши пожелания и капризы, и на наши "Предложите что-то свое" предлагались хорошие варианты. Еще раз спасибо за работу!
Спасибо за работу и оплату!

Заявки фрилансеров

biruzza
Таня 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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