Banner-maker

Требуется сделать баннер типа такого http://www.cube-online.ru/ Вес - ограничен разумными рамками. На баннере будет подобная акция. Качественный баннер надо, привлекающий внимание. Оплата по факту. Предложения все - сюда, спаибо, жду!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламное digital агентсво ищет себе в команду Banner- makera.
Требования:
Свободная работа с Flash
Навыки создания серии баннеров с “0” под задачи
Знание форматов и их названий, специфики, технических требований, требований счётчиков аудита
Умение аргументировать предложения
Знание английского языка: желательно не ниже upper intermediate
Знание Flash, Java Script (как плюс), Photoshop и прочие графические редакторы
Основные обязанности:
Производство баннеров различных форматов на всех этапах, начиная c идеи
Разработка и создание концепции для баннеров, включая концепт дизайн (в паре с копирайтером)
Разработка и создание раскадровок (стори бордов)
Разработка дизайна
Очень ждём Вами резюме и портфолио!
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