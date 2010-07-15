Banner-maker

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Рекламное digital агентсво ищет себе в команду Banner- makera.

Требования:

Свободная работа с Flash

Навыки создания серии баннеров с “0” под задачи

Знание форматов и их названий, специфики, технических требований, требований счётчиков аудита

Умение аргументировать предложения

Знание английского языка: желательно не ниже upper intermediate

Знание Flash, Java Script (как плюс), Photoshop и прочие графические редакторы

Основные обязанности:

Производство баннеров различных форматов на всех этапах, начиная c идеи

Разработка и создание концепции для баннеров, включая концепт дизайн (в паре с копирайтером)

Разработка и создание раскадровок (стори бордов)

Разработка дизайна

Очень ждём Вами резюме и портфолио!

13 лет назад
Golbox
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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