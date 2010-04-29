Требуется Web & Flash дизайнер в Минске на постоянную работу (разработка флэш-баннеров и дизайна сайтов). Требования:

1. Знание графических пакетов для редактирования векторной и растровой графики: Adobe Photoshop, Adobe Flash (ActionScript очень желателен),

Adobe Illustrator, Corel Draw.

2. Опыт работы с CMS, например Drupal, Wordpress, Joomla, OsCommerce

3. Понимание ООП, HTML, CSS 2.0 (CSS 3.0)

4. Понимание SEO, юзабилити сайтов

5. Креативность, чувство стиля

6. Хорошая обучаемость, желание повышать свой профессиональный уровень

7. Наличие портфолио

Soft Swiss – компания-разработчик решений для электронной коммерции и социальных сетей, работаем с западно-европейскими заказчиками.

Мы предлагаем:

Офис в центре Минска (метро "Московская"), молодой дружный коллектив,

конкурентоспособный оклад + доплата за каждый выполненный проект, отсутствие ограничений в карьерном росте и росте заработной платы.

В резюме ожидаем информацию о конкретных выполненных Вами проектах и мотивированные ожидания по оплате труда.

Мы сотрудничаем с фрилансерами, рассмотрим и их резюме, но сейчас нам нужен штатный сотрудник на постоянную работу в офисе.

Контакты: hr @ softswiss.com, Velcom: 8-029-1360120