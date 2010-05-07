Разработчик флеш баннеров

Ищу гиф-баннермейкера. Сам не успеваю. Уровень работ не ниже — http://redants.com.ua/ Ссылки на портфолио с указанием цен сюда — dez325 @ gmail.com (в теме пишите «гиф-баннермейкер») Все письма, которые не подходят под вышеперчисленные требования — будут игнорироваться. Спасибо, жду ...