Требуется разработчик для создания флеш-баннеров.

Требуются талантливые люди, готовые не просто делать баннеры, а создавать рекламу с душой, фантазией и изюминкой. :) На данный момент открыты 2 вакансии. От соискателей требуется: 1. Партфолио (любое, таланты бывают и начинающими) :) 2. Опыт удаленной работы 3. ...