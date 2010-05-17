Требуется разработчик для создания флеш-баннеров.

Задача: разработка баннеров на интернет проекты: Gorod55.ru, Timeout.ru Обязательное знание Flash, Photoshop, Illustrator, Приветствуется знание After Effects, Action Script. :-) Необходимо наличие хорошего (хорошего!) портфолио. Примеры выполненных работ и резюме просьба присылать на почту. Тип занятости Полная занятость, полный день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Flash-разработчик
Требования:
- обязательно наличие портфолио;
- отсутствие посредников;
- качество и своевременность выполняемых работ.
Обязанности:
Создание флеш-баннеров для компании, осуществляющей услуги хостинга. Возможно долговременное сотрудничество.
Для связи с менеджером проекта: ICQ # 579971765
Предложения с примерами выполненных работ присылать на [email protected]
- Похожие заказы
- $500Баннеры2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработчик флэш баннеров Объем не большой (2-10 баннеров в месяц), но постоянный Требования к баннерам: ярокие, привлекающие внимание, эффективные, профессиональное исполнение От исполнителя - цена за 1 баннер, примерыБаннеры16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется Web & Flash дизайнер в Минске на постоянную работу (разработка флэш-баннеров и дизайна сайтов). Требования: 1. Знание графических пакетов для редактирования векторной и растровой графики: Adobe Photoshop, Adobe Flash (ActionScript очень желателен), ...Закрыт14 лет назад
Требуются талантливые люди, готовые не просто делать баннеры, а создавать рекламу с душой, фантазией и изюминкой. :) На данный момент открыты 2 вакансии. От соискателей требуется: 1. Партфолио (любое, таланты бывают и начинающими) :) 2. Опыт удаленной работы 3. ...Баннеры27 заявокЗакрыт14 лет назад
Известная интернет-компания, для постоянного сотрудничества, ищет креативного дизайнера Flash-баннеров. Предпочтение тем, кто способен формально поставленную задачу воплотить в оригинальную форму, вникая в суть рекламируемого "предмета". Кол-во баннеров в месяц: от 10 шт Уровень сложности: средний, выше среднего Форма оплаты ...Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Интернет-агентство "RealWeb" (Москва, Санкт-Петербург) ищет талантливого, начинающего Flash-дизайнера (баннер-мейкера)! Наше ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ...Закрыт14 лет назад
Работа на компанию Qmusic. Нужен дизайнер с опытом роботы - с портфолио. Об оплате договоримся в icq: 6466268 Денег на первое время нам хватает. Рисовать нужно: Баннеры, афиши, аватары. Оплата еженедельно.Баннеры33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Креативное рекламное агентство «Echo» приглашает к сотрудничеству флеш-дизайнера. График работы – полная занятость Зарплата - договорная ___________________________________________ Основные технические требования: - Владение рафическими пакетами Adobe - Знание Java Skript - Знание Action script - Владение HTML - 3d моделирование подвижных объектов (желательно) - Обязательно наличие ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте Требуеться дизайнер для изгтовления баннеров и флешь баннеров. Тематика dating, russian women. Обезательно скидывать в личку примеры работ. Жду С ув. БорисБаннеры8 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу баннер мейкера, пишите ценыБаннеры3 заявкиЗакрыт14 лет назад