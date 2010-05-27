Дизайнер-баннермейкер

Яркая рекламная сеть «Каванга» приглашает дизайнера-баннермейкера в динамичную инновационную команду.

Обязанности

-создание сценариев для рекламных баннеров;

-создание рекламных баннеров;

-создание мини-сайтов.

Требования

-навыки работы в графических пакетах;

-знание flash;

-умение самостоятельно предлагать визуальные решения поставленных задач;

-опыт создания рекламных баннеров обязателен;

-обязательна ссылка на портфолио.

Дополнительные требования

-высшее образование;

-знание английского.

Условия

-интересная работа;

-молодой коллектив;

-комфортные условия труда;

-простор для творчества и самореализации;

-оплачиваемый отпуск и больничный;

-медицинское страхование;

-официальное трудоустройство;

-возмещение затрат на обучение.

Рабочая неделя с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Офис в 10 минутах от м. Петроградская.

Ждем Ваше резюме по адресу [email protected] или звонка по телефону (812) 438-10-64, Дмитрий Лелис.