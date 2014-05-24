Баннер - обложка для презентации

Работа скорее для дизайнера, а не для специалиста по Power Point.

Надо разработать обложку для презентации обучающего онлайн курса.

(Фактически это будет первый слайд презентации Power Point, пропорции 16:9.

Оптимально исходник делать размером 1280х720 рх)

Пример урока можно посмотреть здесь:

http://www.youtube.com/watch?v=oEcwGo2AE3w&feature=youtu.be

Курс состоит из нескольких уроков и надо, что бы у всех презентаций была обложка сделанная на основе одного макета, и менялось только название самого урока.

На обложке хотелось бы разместить:

- Картинку или элементы картинки «коробка видеокурса»

- название веб сайта (формат написания: BiznesWebSite.ru)

- автора ( но если ФИО будет нормально читаться на коробке курса - то прописывать второй раз - не надо)

Надо ли взять и разместить картинку коробки целиком или использовать какой-то её фрагмент, или сделать обложку на основе данной картинки - пока идей нет.

По срокам - хорошо бы получить картинку за 3-4 дня.

По деньгам - слово за вами.

psd коробки скину по запросу