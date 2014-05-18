Создать простенький GIF баннер

Добрый день. В нашу команду интернет-магазина одежды - http://royalshop.com.ua/ требуется дизайнер на постоянную работу. Нужно обрабатывать фотографии, делать банера для сайтов, соц. групп. и т.д. Обязательно наличие красивого портфолио. Оставляйте свои заявки!
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Нужно создать один анимационный баннер GIF размером не больше 25 кб - 468х60.
Что нужно что бы было написано на баннере:
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Проявите креатив, просто слова не подойдут.
Пишите сроки и цену.
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