Баннер в 9 форматах

$25
БаннерыЗавершен5 заявок195 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1S6B0GQDJy0qvfn1TnnUhqREDMPXyH-V2HsRmy7o0gYA/edit?usp=sharing

5 лет назад
prohunter88
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$25
1 день
WMZ
10/10, быстро, грамотно, со знанием дела и вниманием к деталям!
Сотрудничеством доволен на все 100. Рекомендую!