Баннеры для сайта

$50
БаннерыЗавершен1 заявка115 просмотров
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Нужно нарисовать два баннера с логотипами.Размер 400х400.Статика-jpg,png

Так же иконка перезвоните мне для сайта в соответствии с цветовой гаммой сайта.

10 лет назад
silvywa
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Владимир молодец.Быстро делает и качественно, комментарии учитывает, предлагает свои отличные идеи. Рекомендую. Буду обращаться еще!
С Таней работать одно удовольствие,100% положительных эмоций по проекту.Оплата оперативная,ТЗ-подробное.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!
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