Более 20 баннеров по одной тематике

Необходимо отрисовать более 20 статичных баннеров (20-50 штук) для сайта по системам безопасности. Пример прилагаю.

Текст и примерное графическое содержание каждого баннера будет приведено в тех. задании. Формат 831х326, png чаще с прозрачным фоном. В стиле старых иконок iphone- яркие глянцевые изображения

Срок выполнения- 7 дней.

В предложении указывать пример работы и стоимость за 1 баннер.