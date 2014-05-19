Дизайнер для нарисовки банеров+иконок

Требуется дизайнер - для работы над сайтами, работа постоянная и не сложная, нужно рисовать шапки для шаблонных сайтов, банеры на сайты, превью, иконки, логотипы несложные - короче выполнять простые задачи и постоянно находиться на связи!

Просьба тех - кто не может обеспечить стабильность в работе - не беспокоить! Учишь учишь человека - а через два дня его нет!

Оплата сдельная - и работа уже ждет и срочная сегодня!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не пишите, у нас нет времени много писать - мы говорить любим!

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.