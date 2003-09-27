Требуется разработать векторные баннеры для внутренней рекламы программ Бизнес Пак, Товар-Деньги-Товар и Инфокуб. Возможны статичные и динамические варианты. Баннеры будут размещены при редизайне, необходимо учесть указанные темы и направленность рекламы.
Динамический баннер
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