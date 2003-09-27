Требуются баннеры для рекламы сервиса Weblancer.net в двух типах: для заказчиков и разработчиков. Форматы - 468х60, 100х100, Flash или GIF. Необходимы как идеи, так и качественное исполнение. Обсуждение идей пройдет на форуме. Наличие портфолио обязательно.