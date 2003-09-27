Необходимо разработать внутреннюю рекламу в виде векторных банеров не важно статичных или динамических.

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Размещение планируется при редизайне, как это будет выглядеть можно смотреть на nobel.oblgazeta.skyman.ru (3 места внизу и 1 под меню), информация по части продуктов на www.pvision.ru