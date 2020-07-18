Дизайн рекламного баннера для строительных работ

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок638 просмотров

Нужно разработать баннер для проведения строительных работ. 

Если коротко то: Мы занимаемся благоустройством жилых кварталов, при проведении работ мы хотели бы установить свой баннер. 

По этому хотим обратиться к грамотным дизайнерам которые сделают готовый дизайн для печати на баннер.

Пример в низу, хочется красивый стильный баннер.

Размер нашего баннера - высота 1.2 м. ширина 1.5 м.

Информация которая должна быть размещена на баннере:

1) Название фирмы: ООО ЭЛИТСТРОЙ и ее логотип

2) Сайт фирмы: ооо-элитстрой.рф

3) Телефон фирмы: 8-800-000-00-00

Если есть есть еще предложение о размещении какой то информации предлагайте, инициатива хорошее дело. 

Логотипа нет, нужно сделать или предложить что то уникальное красивое.

Сроки: сегодня. 

5 лет назад
sk-komfort
Степан 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все окей, спасибо за заказ. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Варвара
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 отзывов
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Адиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Иван
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Тойчибек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
158 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Валентина
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад