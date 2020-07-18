Дизайн рекламного баннера для строительных работ

Нужно разработать баннер для проведения строительных работ.

Если коротко то: Мы занимаемся благоустройством жилых кварталов, при проведении работ мы хотели бы установить свой баннер.

По этому хотим обратиться к грамотным дизайнерам которые сделают готовый дизайн для печати на баннер.

Пример в низу, хочется красивый стильный баннер.

Размер нашего баннера - высота 1.2 м. ширина 1.5 м.

Информация которая должна быть размещена на баннере:

1) Название фирмы: ООО ЭЛИТСТРОЙ и ее логотип

2) Сайт фирмы: ооо-элитстрой.рф

3) Телефон фирмы: 8-800-000-00-00

Если есть есть еще предложение о размещении какой то информации предлагайте, инициатива хорошее дело.

Логотипа нет, нужно сделать или предложить что то уникальное красивое.

Сроки: сегодня.