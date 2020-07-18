Разработка баннера бюджет 200 рублей Оставляйте контакты вышлю задание!
Дизайн рекламного баннера для строительных работ
Нужно разработать баннер для проведения строительных работ.
Если коротко то: Мы занимаемся благоустройством жилых кварталов, при проведении работ мы хотели бы установить свой баннер.
По этому хотим обратиться к грамотным дизайнерам которые сделают готовый дизайн для печати на баннер.
Пример в низу, хочется красивый стильный баннер.
Размер нашего баннера - высота 1.2 м. ширина 1.5 м.
Информация которая должна быть размещена на баннере:
1) Название фирмы: ООО ЭЛИТСТРОЙ и ее логотип
2) Сайт фирмы: ооо-элитстрой.рф
3) Телефон фирмы: 8-800-000-00-00
Если есть есть еще предложение о размещении какой то информации предлагайте, инициатива хорошее дело.
Логотипа нет, нужно сделать или предложить что то уникальное красивое.
Сроки: сегодня.
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