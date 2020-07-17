Отредактировать фотографии (3 шт.)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок633 просмотра

Необходимо изменить 3 картинки для instagram  

1) Текст такой же вместо g.bar “LoveLash” и вместо подарки « скидки»

2)На карте найти г.Брест, ул краснознамённая номер 10 и в таком же стиле отметить точку POINT OH!

3)Русским текстом в синей рамке; помни о практике Крошки S. приходи и забирай #эмэйзинглаш по WOW цене. И вместо g.bar « LoveLash”

Предложения присылать по: https://t.me/Daniil_Ronenskiy

5 лет назад
guest_15949836274121
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
5 лет назад