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Нарисовать продающие баннеры для KWORK
Добрый день!
Для сервиса KWORK.ru нужно нарисовать баннеры для 10 услуг.
(Основный пример ссылка )
У всех баннеров будет единый шаблон и единая основа.
То есть, один раз создать фон, придумать концепцию и от нее потом плясать.
Всего будет 10 позиций (услуг).
Каждая картинка должна быть персонализирована.
Например, если в примере настройка платформы "Bizon 365" то и на баннере есть логотип этой платформы.
И обращаем внимание на красочность. Цвета яркие, насыщенные.
Вот примеры как НЕ надо делать (тусклые цвета и не везде сразу понятно что за услуга)
https://kwork.ru/usability-testing/8266811/nastroyka-getcourse
https://kwork.ru/usability-testing/8267107/sozdanie-i-moderatsiya-vebinara
https://kwork.ru/training-consulting/1168106/avtovebinary-na-bizon-365-s-nulya
Итого:
- 10 баннеров
- цветовая гамма: красный (красный можно взять на основу, чтоб отличие было) и синий
(например, как на нашем сайте: https://dropmefiles.com/8gXVX )
(также посмотрите на баннеры на КВОРКЕ. Те, что сделаете вы, должны быть сразу заметными среди общей массы: ссылка )
- красочно
- внимание деталям (как в основном примере)
По большому счету нужно сделать как у этого человека:
https://kwork.ru/user/inozemtsev87
По оплате:
1000 рублей за все.
100 руб за 1 баннер выходит.
Пришлите сразу примеры, пожалуйста.
Нужно именно красочно и ярко.
Если у вас нет похожих работ, то пришлите хотя бы примеры из интернета, чтобы я знал, что мы с вами друг друга поняли.
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