Нарисовать продающие баннеры для KWORK

Добрый день!

Для сервиса KWORK.ru нужно нарисовать баннеры для 10 услуг.

( Основный пример ссылка )

У всех баннеров будет единый шаблон и единая основа.

То есть, один раз создать фон, придумать концепцию и от нее потом плясать.

Всего будет 10 позиций (услуг).

Каждая картинка должна быть персонализирована.

Например, если в примере настройка платформы "Bizon 365" то и на баннере есть логотип этой платформы.

И обращаем внимание на красочность. Цвета яркие, насыщенные.

Вот примеры как НЕ надо делать (тусклые цвета и не везде сразу понятно что за услуга)

https://kwork.ru/usability-testing/8266811/nastroyka-getcourse

https://kwork.ru/usability-testing/8267107/sozdanie-i-moderatsiya-vebinara

https://kwork.ru/training-consulting/1168106/avtovebinary-na-bizon-365-s-nulya

Итого:

- 10 баннеров

- цветовая гамма: красный (красный можно взять на основу, чтоб отличие было) и синий

(например, как на нашем сайте: https://dropmefiles.com/8gXVX )

(также посмотрите на баннеры на КВОРКЕ. Те, что сделаете вы, должны быть сразу заметными среди общей массы: ссылка )

- красочно

- внимание деталям (как в основном примере)

По большому счету нужно сделать как у этого человека:

https://kwork.ru/user/inozemtsev87

По оплате:

1000 рублей за все.

100 руб за 1 баннер выходит.

Пришлите сразу примеры, пожалуйста.

Нужно именно красочно и ярко.

Если у вас нет похожих работ, то пришлите хотя бы примеры из интернета, чтобы я знал, что мы с вами друг друга поняли.