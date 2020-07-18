Нарисовать продающие баннеры для KWORK

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки331 просмотр

Добрый день!

Для сервиса KWORK.ru нужно нарисовать баннеры для 10 услуг.

(Основный пример ссылка )

У всех баннеров будет единый шаблон и единая основа.

То есть, один раз создать фон, придумать концепцию и от нее потом плясать.

Всего будет 10 позиций (услуг).

Каждая картинка должна быть персонализирована.

Например, если в примере настройка платформы "Bizon 365" то и на баннере есть логотип этой платформы.

И обращаем внимание на красочность. Цвета яркие, насыщенные. 

Вот примеры как НЕ надо делать (тусклые цвета и не везде сразу понятно что за услуга)

https://kwork.ru/usability-testing/8266811/nastroyka-getcourse

https://kwork.ru/usability-testing/8267107/sozdanie-i-moderatsiya-vebinara

https://kwork.ru/training-consulting/1168106/avtovebinary-na-bizon-365-s-nulya

Итого:

- 10 баннеров

- цветовая гамма: красный (красный можно взять на основу, чтоб отличие было) и синий

(например, как на нашем сайте: https://dropmefiles.com/8gXVX )

(также посмотрите на баннеры на КВОРКЕ. Те, что сделаете вы, должны быть сразу заметными среди общей массы: ссылка )

- красочно

- внимание деталям (как в основном примере)

По большому счету нужно сделать как у этого человека:

https://kwork.ru/user/inozemtsev87

По оплате:

1000 рублей за все.

100 руб за 1 баннер выходит.

Пришлите сразу примеры, пожалуйста.

Нужно именно красочно и ярко. 

Если у вас нет похожих работ, то пришлите хотя бы примеры из интернета, чтобы я знал, что мы с вами друг друга поняли. 

5 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasia_w
Анастасия 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$13
2 дня
Анастасия сделала все быстро и красиво. Работа мне очень понравилась. Анастасия сразу поняла что мне нужно и как-будто увидела картинку в моей голове, после чего нарисовала ее. Уже планирую заказать следующие работы по дизайну у Анастасии. Рекомендую.
Александр - хороший заказчик, четко поставил задачу. Оплата моментальная. Рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Anastasia_w
Анастасия 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад

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