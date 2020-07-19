Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90 Для размещения на сайте агрегатора детских садов https://sadik.ua/ сайт нашего садика: http://talentville.com.ua/ Наша инста: https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru текст в баннере: ...
Дизайн инстаграмма
Дизайн инсты мед. оборудование лого все есть пришлю в телегу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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