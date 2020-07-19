Дизайн инстаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки268 просмотров

Дизайн инсты мед. оборудование лого все есть пришлю в телегу

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Хочу поблагодарить Алексея, дизайн нам очень понравился. Спасибо.
🎯 Все быстро принял без правок) Приятно работать! 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.

    $25

    Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90 Для размещения на сайте агрегатора детских садов https://sadik.ua/ сайт нашего садика:  http://talentville.com.ua/ Наша инста:  https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru текст в баннере: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статичный баннер

    Нарисовать статичный баннер размером 874х220 Все подробности пришлю в ЛС.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Ребрендинг компании

    Мы – Тайсон Клининг Компани – занимаемся продажей напольных покрытий. И нам нужен ребрендинг: перерисовать логотип компании (вектор)подобрать новый шрифтпроработать новую цветовую гаммуразработать новый шаблон для постов в соцсетях и  новый шаблон баннера на официальный ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конвертировать flash заставку сайта в MP4

    $15

    Необходимо конвертировать 4 почти одинаковых флеш заставки на сайте в видео в формате video/mp4 и video/webm. По факту видео будет вставлено на сайт и крутиться вместо flash заставки, поэтому готовое видео должно отображаться в основных браузерах. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать комплект баннеров для рекламы в соц. сетях.

    Цель: нарисовать комплект баннеров для услуги УЗИ/Взрослым. Пример - https://take.ms/u2Xan Описание: Для охвата всех мест размещения комплект баннеров должен включать: 1) горизонтальный анимированный баннер (по возможности 1200х630) 2) ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер

    Женскому фитнес клубу требуется обновить сайт и создать фирменный стиль почти с 0. Первое задание:  Нужно сделать баннер на сайт. Текст на картинке: коллариум загар с пользой для кожи. Технология загара ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад