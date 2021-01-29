Два маленьких баннера

БаннерыЗавершен1 заявка113 просмотров
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Добрый день... Техзадание прилагаю.

3 года назад
aesemenov2007
58 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$8
2 дня
Задание выполнено на "отлично", благодарю !!
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