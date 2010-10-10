Баннер размером 100% x 60. На большом разрешении экрана выяснилось, что полоски не дотягиваются до края экрана. Нужно чтобы дотягивались на любом экране. См. прикрепленынй файл (серые полоски в правой части экрана). Исходники баннера отправлю выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Флеш баннер сделать задание в приложение
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