Нужно изготовление тизеров

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Тизеры в основном адалт направленности (все делаете по моей инструкции), заказы - постоянные.

Желательно уметь делать анимированными, но рассмотрю предложения и на статику.

Для тех кто не в курсе: Тизеры - это обычно квадратные (100х100 или 150х150) баннеры.

13 лет назад
lnx
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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