Требуются флеш баннеры

Lineage серверу требуется сделать несколько flash баннеров с размерами: 468х60, 240х400, 234х60. Нужны креативщики, чтобы придумать фон\дизайн самого баннера и собственно сделать его. Тексты для баннера имеются. Более детальное обсуждение ваших предложений в icq. Оплата через сервис ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
150х150 - 50кб
234х60 - 20кб
468х60 - 30кб
600х200 - 90кб
88x31 - 15кб
Три сайта, три тематики. Для каждого сайта нужно по одному формату.
То есть 5 форматов х3 = 15 баннеров.
(тематики: Торрент трекер, Форум Вебмастеров, Социальная байкерская сеть)
В баннеры нужно вставить "clickTAG"
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(clickTAG, "_blank");
}
}
Ваши цены и сроки в предложения.
Обязательно портфолио.
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