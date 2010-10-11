Создание флеш-баннера

Flash баннер с крестиком (для закрытия). пример: http://www.infoshell.ru/portfolio/banners/image-rich-media-banner-smclinic.html
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