Создание флеш-баннера

$30
БаннерыЗавершен11 заявок199 просмотров
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Нужен несложный флеш-банер срочно! Основных 4 кадра с текстом на финансовую тему.

13 лет назад
Shakatana
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень оперативно, со вкусом, ничего лишнего, все по теме. Буду работать с Виталием постоянно.
Уютно было работать с Татьяной. Отличное задание, мгновенная оплата.
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