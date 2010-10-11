Исправить баннер. Косметическая доработка

Тизеры в основном адалт направленности (все делаете по моей инструкции), заказы - постоянные. Желательно уметь делать анимированными, но рассмотрю предложения и на статику. Для тех кто не в курсе: Тизеры - это обычно квадратные (100х100 или 150х150) ...