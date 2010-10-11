Исправить баннер. Косметическая доработка

БаннерыЗавершен4 заявки163 просмотра
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Баннер размером 100% x 60.

На большом разрешении экрана выяснилось, что полоски не дотягиваются до края экрана.

Нужно чтобы дотягивались на любом экране.

См. прикрепленынй файл (серые полоски в правой части экрана).

Исходники баннера отправлю выбранному исполнителю.

13 лет назад
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена очень быстро. Результатом доволен :)
Отличный заказчик, хоть договаривались сделать за отзыв(очень простая работка), все таки оплатил работу)
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