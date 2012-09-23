Добрый день.

Нужно сделать несколько баннеров для сайта http://monolit-realty.ru. Лучше - анимированных. Лучше использовать цвета сайта.

Подробнее о каждом баннере:

1. 220 x 163 px, тематика - кредит под залог недвижимости. На баннере должны быть указаны номер телефона (7 495 364-54-05) и адрес сайта. (первый слайд), второй слайд - описание услуги.

2. 468 х 60 px - тематика аналогичная.

3. Баннер размеров как "куплю дорого квартиру на первом этаже" http://monolit-realty.ru/ - тематика "срочный выкуп квартир".

4. http://monolit-realty.ru/page/onlajn-ocenka-kvartir/ на эту страницу нужно 3 баннера, под форму оценки, баннеры должны идти в строку, то есть ширина = ширина формы / 3. Высота - такая же как ширина.

Тематика - кредит под залог, срочный выкуп, база квартир.