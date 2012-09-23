Несколько баннеров.

$50
БаннерыЗавершен13 заявок153 просмотра
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Добрый день.

Нужно сделать несколько баннеров для сайта http://monolit-realty.ru. Лучше - анимированных. Лучше использовать цвета сайта.

Подробнее о каждом баннере:

1. 220 x 163 px, тематика - кредит под залог недвижимости. На баннере должны быть указаны номер телефона (7 495 364-54-05) и адрес сайта. (первый слайд), второй слайд - описание услуги.

2. 468 х 60 px - тематика аналогичная.

3. Баннер размеров как "куплю дорого квартиру на первом этаже" http://monolit-realty.ru/ - тематика "срочный выкуп квартир".

4. http://monolit-realty.ru/page/onlajn-ocenka-kvartir/ на эту страницу нужно 3 баннера, под форму оценки, баннеры должны идти в строку, то есть ширина = ширина формы / 3. Высота - такая же как ширина.

Тематика - кредит под залог, срочный выкуп, база квартир.

12 лет назад
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Шикарно выполнил задание. Продолжаю сотрудничество по другим заданиям.
Всегда ценю когда заказчик перед созданиме проекта готовит ТЗ. Это экономит кучу времени и проект не затягивается. Отлично подготовленное задание, быстрая оплата. Четко и профессионально! Приятно работать.
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