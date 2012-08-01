Flash анимированый баннер. Во вложении исходники.

Сделать анимированный баннер.

Все необходимые материалы во вложении, также приведён пример расположения элементов.

Что должно быть в баннере:

1. Лого интерсистемз

2. Фраза - "Интеграционная платформа Ensemble для развития бизнеса розничных сетей"

3. Кнопка "Перейти на сайт InterSystems.ru"

Ссылка с баннера на https://www.intersystems.ru/

Во вложении исходники и набор графики для вставки.

В тендере отвечайте: бюджет, сроки до 2 часов.

Ответы открыты, если у вас есть рейтинг и не менее 5 положительных отзывов, вы указали бюджет в рамках моего, приступайте к работе, если до вас никто не сделал предложения.

Работа будет оплачена первому, кто приступит и об этом укажет в заявке, после демонстрации итога мне на почту ссылкой или в скайп.