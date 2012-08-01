Flash анимированый баннер. Во вложении исходники.

Здравствуйте. Необходимо сделать баннер 468х60 для форума о позвоночнике. Баннер будет вести на страницу-мануал, объясняющий как пользоваться форумом. Можно gif, можно flash. Оставляйте предложения, пожалуйста. Не забывайте указать свою цену. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимированный баннер.
Все необходимые материалы во вложении, также приведён пример расположения элементов.
Что должно быть в баннере:
1. Лого интерсистемз
2. Фраза - "Интеграционная платформа Ensemble для развития бизнеса розничных сетей"
3. Кнопка "Перейти на сайт InterSystems.ru"
Ссылка с баннера на https://www.intersystems.ru/
Во вложении исходники и набор графики для вставки.
В тендере отвечайте: бюджет, сроки до 2 часов.
Ответы открыты, если у вас есть рейтинг и не менее 5 положительных отзывов, вы указали бюджет в рамках моего, приступайте к работе, если до вас никто не сделал предложения.
Работа будет оплачена первому, кто приступит и об этом укажет в заявке, после демонстрации итога мне на почту ссылкой или в скайп.
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