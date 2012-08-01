Flash анимированый баннер. Во вложении исходники.

$20
БаннерыЗавершен1 заявка125 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать анимированный баннер.

Все необходимые материалы во вложении, также приведён пример расположения элементов.

Что должно быть в баннере:

1. Лого интерсистемз

2. Фраза - "Интеграционная платформа Ensemble для развития бизнеса розничных сетей"

3. Кнопка "Перейти на сайт InterSystems.ru"

Ссылка с баннера на https://www.intersystems.ru/

Во вложении исходники и набор графики для вставки.

В тендере отвечайте: бюджет, сроки до 2 часов.

Ответы открыты, если у вас есть рейтинг и не менее 5 положительных отзывов, вы указали бюджет в рамках моего, приступайте к работе, если до вас никто не сделал предложения.

Работа будет оплачена первому, кто приступит и об этом укажет в заявке, после демонстрации итога мне на почту ссылкой или в скайп.

12 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Оперативная работа, выполненная в строгом соответствии с ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжаю )
Ответственный заказчик, дал четкое ТЗ и предоставил более чем достаточное количество необходимых материалов, мгновенная оплата. Буду рад новым заказам.
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