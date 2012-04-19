Баннеры для рекламы продукции

Нужна серия из нескольких баннеров для рекламы продукции www.warpia.com на русскоязычных сайтах: на торрентах и на сайтах о железе. Сначала 2 баннера, если понравимся то закажем еще несколько.

Продукция.

Изготавливаем беспроводной адаптер для соеденения компьютера и телевизора. Скачал фильм на комп - смотри его на тв без пороводов.