Баннеры для рекламы продукции

Показал сделанный баннер президенту и ВП. Вот их отвтеты: "These are great banners. Like them a lot!" "I love the animation……great job! I like the tag line as well" Сама работа проходила в адекватной обстановке (которая вообще возможна онлайн на расстоянии в 10 тыс км) Быстро и четко. Владислав не только сделал баннер но и предложил сценарий. За что отдельное спасибо. Начинающим заказчикам (таким как я ) советую подумать несколько раз прежде чем требовать исправлений на свой вкус.