Проект для Asmi

Аня просто превосходна в своем деле.. Ей не надо по косточкам разбирать, что нужно и как нужно.. ей всего лишь надо задать направление и получишь превосходный проект... Я просто в восторге от ее работы.... Настолько качественно и быстро выполнила она работу... Настоятельно рекомендую...:)