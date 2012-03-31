Проект для Asmi

$100
БаннерыЗавершен6 заявок208 просмотров
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Нужен уникальный баннер...

Нужен красивый, уникальный, выдающийся баннер.

Должно всё красиво летать, сверкать и т.д.

12 лет назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Аня просто превосходна в своем деле.. Ей не надо по косточкам разбирать, что нужно и как нужно.. ей всего лишь надо задать направление и получишь превосходный проект... Я просто в восторге от ее работы.... Настолько качественно и быстро выполнила она работу... Настоятельно рекомендую...:)
Спасибо за интересный проект, за предоставленную свободу творчества. Отличный и приятный в общении заказчик! Никаких проблем с оплатой и процессом работы. Рекомендую всем!
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