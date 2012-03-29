Баннер для фотографа

Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342 Особые требования: Размер 468*60 Баннер не должен превышать ...