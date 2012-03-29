Создать нестандратный баннер

Нужен баннер размерами 1000х90 тематика: ставки на футбол срочно нужен!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать нестандартный баннер с раскрытием на весь єкран.
сценарий могу прислать в личку ...
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