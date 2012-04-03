Правки 2-х баннеров

$10
БаннерыЗавершен7 заявок92 просмотра
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Есть исходники 2х баннеров, в них надо сделать минимальные корректировки по размерам, и добавить вылет еще одной фразы.

12 лет назад
Tayler
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Оперативно, решил все вопросы. Отличный исполнитель. Спасибо.
Анатолий дал четкие требования к проекту, объяснил что именно ему нужно. Об оплате и напоминать не пришлось. Буду рад новым заказам. Все отлично, рекомендую!
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