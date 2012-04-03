Правки 2-х баннеров

Добрый день. Нужно сделать несколько баннеров для сайта http://monolit-realty.ru. Лучше - анимированных. Лучше использовать цвета сайта. Подробнее о каждом баннере: 1. 220 x 163 px, тематика - кредит под залог недвижимости. На баннере должны быть указаны номер телефона ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходники 2х баннеров, в них надо сделать минимальные корректировки по размерам, и добавить вылет еще одной фразы.
- Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
создать нестандартный баннер с раскрытием на весь єкран. сценарий могу прислать в личку ...Баннеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен баннер размерами 1000х90 тематика: ставки на футбол срочно нужен!Завершен12 лет назад
Нужен flash баннер для свадебного фотографа сайт: http://fotolike.ru размер: 728х60 требования к баннеру: http://www.nevesta.info/price/ - внизу страницы.Баннеры18 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется сделать 2 Flash баннера на игровую тематику. Размеры 160х600 и 240х400 весом до 70кб. Сроки: Сегодня. Бюджет: По договоренности. Оплата: Либо БС, либо по факту WebMoney, Qiwi либо ЯД на выбор. Предоплаты больше не делаю. ICQ: 620824156Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, для онлайн магазина нужно сделать 3 баннера, хотим найти дизайнера на долгое время, пишем в icq 47464203Закрыт12 лет назад
- $20
Сделать анимированный баннер. Все необходимые материалы во вложении, также приведён пример расположения элементов. Что должно быть в баннере: 1. Лого интерсистемз 2. Фраза - "Интеграционная платформа Ensemble для развития бизнеса розничных сетей" 3. Кнопка "Перейти на сайт InterSystems.ru" Ссылка ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать баннер 468х60 для форума о позвоночнике. Баннер будет вести на страницу-мануал, объясняющий как пользоваться форумом. Можно gif, можно flash. Оставляйте предложения, пожалуйста. Не забывайте указать свою цену. Спасибо.Баннеры27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужна серия из нескольких баннеров для рекламы продукции www.warpia.com на русскоязычных сайтах: на торрентах и на сайтах о железе. Сначала 2 баннера, если понравимся то закажем еще несколько. Продукция. Изготавливаем беспроводной адаптер ...Завершен12 лет назад
- $50
Нарисовать несколько баннеров. Четкое ТЗ в личные сообщения.Завершен12 лет назад