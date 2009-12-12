Простой баннер

$50
БаннерыЗакрыт55 заявок514 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изготовить баннеры с минимальной динамикой для размещения на сайте, с учетом цветовой гаммы и дизайна сайта.

Тексты баннеров:

Баннер 1.

Первый кадр: Раздача новогодних слонов от Lcent

Второй кадр: Скидка 25% на разговорный курс английского языка!

Баннер 2.

Первый кадр: 15 декабря старт группы Intermediate. Разговорный курс.

Второй кадр: Записаться прямо сейчас!

(переход в онлайн заявку).

Добавить картинку из описания разговорного курса.

Баннер 3.

Первый кадр: Мини-группа « с нуля» за 275 рублей в час! Занятия по выходным.

Второй кадр: Записаться прямо сейчас!

Можно добавить картинку.

Баннер 4.

Первый кадр: Раздача новогодних слонов от Lcent

Второй кадр: Подарок "Выгодный Январь" - 350 руб./ак.час. с носителем языка

Баннер 5.

Первый кадр: Раздача новогодних слонов от Lcent

Второй кадр: Подарок "Сладкий декабрь" - 4 месяца по стоимости 3.

14 лет назад
fin
Fin 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
YuliaNest
Юлия 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$45
2 дня
От работы остались только положительные впечатления. Задача поставлена четко, грамотно, интересно. Ольга - отличный заказчик, приятный в общении человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • 3 баннера по тематике - фильмы

    3 банера по тематике - фильмы Нужно 3 банера по тематике видеофильмов, выполнены на высшем уровне) Первоначально нужно 3 банера - и только для того чтобы найти - определится с исполнителем - и далее работать на постоянной ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать баннеры во флеше

    Требуется разработать качественные и яркие баннеры, размерами: 468х60 250х60 Подробное ТЗ в личку. Указывайте стоимость, сроки и показывайте примеры.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 240х400 флеш

    $30

    Необходимо сделать банер для рамблера – флеш (240х400 + гиф заглушка), а потом его ресайз для яндекса (200х300) ТЗ и Варианты фотографии, логотип компании и слова для модульного баннера в отдельном файле вышлю по почте Оплата ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация лого

    $50

    Фланец крутиться по кругу, огонь горит. Чтобы не было проблем вставить в дивную верстку. Интересуют примеры работ и сроки выполнения

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    Необходима разработка кликабельного банера для инет-магазина компьютерной техники. Преположительно - анимированный гиф. Размер: 300х250. Далее необходима будет разработка серии банеров для данного магазина, в том числе флеш.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер в шапку сайта (сантехника.)

    $100

    Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa. Размером 600*143px Старый сайт http://santehtrade.com/ Будет иметь новый дизайн со структурой как у этого сайта: http://pit-stopgoodyear.com.ua/ Дизайн будет новый. Логотип со старого сайта взять В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать flash баннер тема - безопасность

    По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно. баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать два баннера.

    $20

    Необходимо нарисовать два баннера размерами 190 на 75. (Длинна 190 px, высота 75 px). Тематики баннеров: 1. Тема: размещение объявлений на досках. 2. Размещение сайтов в социальных сетях. Приобладающий цвет: оранжевый. Баннеры НЕ анимированные, в формате *.png. Все остальное ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Хейдер для сайта

    $100

    Ребуеться хейдер для сайта! 898px;150px; Что должно быть на логотипе: высоковольтные вышки(вышки проводящие высоковольтные провода), название фирмы(Энергия Черноземья), что то вроде на мосту хотелось бы! Жду реальные предложения!

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад