Рекламный баннер

banner-novostar2.jpg - старая версия баннера, надо его улучшить Пожелания: Буква N возможно как Logo_Short_N.jpg , S тоже что то похожее 5158_e88df09c5ff3aaafe1e4f76a0daee289.jpg - это как выглядят аппараты novostar, реклама которых должна быть в ...