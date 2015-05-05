Для сайта нужны рекламные баннеры (26 шт для начала). Сверхестественных требований нет. Разумные баннеры в стиле сайта. Все остальное обсуждается при согласии на сотрудничество. Срок выполнения до 5 дней.
Рекламный баннер
Нужно сделать баннер для каталога по подбору оригинальных запчастей к автомобилям.
Заявки фрилансеров
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