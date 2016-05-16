Сделать Баннера под Google AdWords

Есть три баннера по одной услуге (Во вложении).

Нужно сделать из каждого 15 форматов под Google AdWords с образцов, или возможно в некоторых случаях сделать свой вариант.

Тип файла

JPEG

JPG

PNG

GIF

Не более 150 КБ

Вертикальный прямоугольник: 240 x 400

Полноразмерный баннер для мобильных устройств: 320 x 50

Баннер: 468 x 60

Полноразмерный баннер: 728 x 90

Квадрат: 250 x 250

Малый квадрат: 200 x 200

Большой прямоугольник: 336 x 280

Встроенный прямоугольник: 300 x 250

Небоскреб: 120 x 600

Широкий небоскреб: 160 x 600

Блок на половину страницы: 300 x 600

Большой полноразмерный баннер: 970 x 90

Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100

Билборд: 970 x 250

Портрет: 300 x 1050

Размер файлаРазмер изображенияИтого в финале должно быть 45 баннеров по 15 на каждую услугу в выше указанных форматах.

Каждый есть в векторе. Исполнителю будет предоставлена вся необходимая информация.

Жду предложений по срокам и ценам.