Сделать Баннера под Google AdWords

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  2. Баннеры
Завершен16 заявок268 просмотров

Есть три баннера по одной услуге (Во вложении).

Нужно сделать из каждого 15 форматов под Google AdWords с образцов, или возможно в некоторых случаях сделать свой вариант.

Тип файла

  • JPEG
  • JPG
  • PNG
  • GIF
Размер файла
  • Не более 150 КБ
Размер изображения
  • Вертикальный прямоугольник: 240 x 400
  • Полноразмерный баннер для мобильных устройств: 320 x 50
  • Баннер: 468 x 60
  • Полноразмерный баннер: 728 x 90
  • Квадрат: 250 x 250
  • Малый квадрат: 200 x 200
  • Большой прямоугольник: 336 x 280
  • Встроенный прямоугольник: 300 x 250
  • Небоскреб: 120 x 600
  • Широкий небоскреб: 160 x 600
  • Блок на половину страницы: 300 x 600
  • Большой полноразмерный баннер: 970 x 90
  • Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100
  • Билборд: 970 x 250
  • Портрет: 300 x 1050
Итого в финале должно быть 45 баннеров по 15 на каждую услугу в выше указанных форматах.

Каждый есть в векторе. Исполнителю будет предоставлена вся необходимая информация. 

Жду предложений по срокам и ценам.

Google Ads
9 лет назад
bereza1
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель. Очень профессиональная работа!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад

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