Надо сделать анимированный гиф банер – баннер спецпредложение, Размер 250*206 Сюжет баннера: Металлодетекторы в trade in Обменяй старый детектор (вставляем картинку старого детектора, например: http://zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-aka/signum-sft-7270.html) На ...
Создание баннера
Сколько будет стоить создание баннера 468*60 без анимации
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