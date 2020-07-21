Создать графическую обложку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка187 просмотров

Создать графическую обложку для видеообзоров. По типу прошлой, но они не должны быть похоже. Подробнее опиши в переписке

5 лет назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Повторно обращался. Сотрудничеством доволен.
Рекомендую к сотрудничеству. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад